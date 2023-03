Celta de Carvalhal interessado na contratação em definitivo de Carles Pérez

Carles Pérez, extremo emprestado pela AS Roma ao Celta de Vigo até ao final da temporada, conseguiu convencer os responsáveis do clube orientado por Carlos Carvalhal a avançar para a sua contratação em definitivo. Contudo, segundo adianta esta terça-feira o 'Relevo', o clube espanhol pretende baixar as exigências do emblema da capital italiana, que exige 10 milhões de euros para libertar o jogador.