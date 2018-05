Continuar a ler

O novo treinador do Celta, que iniciou a sua carreira como técnico em 2013, treinou no México clubes como o Tijuana e o Club América, tendo dirigido nas últimas temporadas o Monterrey.



O Celta de Vigo anunciou a contratação por duas temporadas do treinador argentino Antonio Mohamed, que substituirá no cargo o espanhol Juan Carlos Unzué.Em comunicado, o clube galego destaca a "ampla experiência" do novo técnico do clube na Argentina e no México, apontando a circunstância de o argentino preconizar um modelo de jogo "que encaixa na perfeição com a filosofia" do Celta de Vigo.