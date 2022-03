Celta de Vigo aproveita noite dos Óscares e recorda 'mergulho' de Cristiano Ronaldo

O Celta de Vigo, que defronta o Real Madrid no próximo sábado, aproveitou a noite dos Óscares para recordar um 'mergulho' de Cristiano Ronaldo, que resultou num penálti, num jogo entre as duas equipas em 2014, quando o português ainda vestia a camisola dos merengues."Noite de Óscares, Dia Mundial do Teatro e uma semana para o Celta-Real Madrid. Era preciso recordar...", escreveu o clube no Twitter, partilhando um vídeo do lance.O Real Madrid venceu aquele jogo por 3-0. Cristiano Ronaldo converteu o penálti e ainda marcou mais dois golos.