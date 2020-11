Celta de Vigo despede Óscar Garcia

O treinador espanhol Óscar Garcia foi despedido do comando técnico do Celta de Vigo, depois de novo jogo sem vencer na Liga espanhola, com a equipa a empatar na sexta-feira na visita ao Elche (1-1).

"O clube transmite o seu mais sincero agradecimento ao treinador catalão e aos seus adjuntos pelo trabalho, profissionalismo e esforço durante a passagem pelo Celta, na qual conseguiram a permanência na complicada época de 2019/20", refere o clube na sua página oficial na internet.

O Celta de Vigo não vence há sete jogos, e desde o início da Liga espanhola conseguiu apenas um triunfo, em casa frente ao Valência, com a equipa galega a acumular quatro derrotas, quatro empates e uma vitória.

Após nove jornadas, o Celta de Vigo é 17.º classificado, com sete pontos, um ponto acima do trio em zona de despromoção, formado por Levante, Valladolid e Huesca.