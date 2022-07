Celta de Vigo ficou sem equipamentos no México e teve de jogar com camisolas improvisadas

¿A quién no le han extraviado alguna vez la maleta en un vuelo?



¡A grandes males, grandes remedios!



Gracias a @adidas_ES luciremos unas equipaciones únicas e irrepetibles, con lo más importante: nuestro escudo en el pecho #LaLigainMexico @LaLiga#RCCeltaAmericanTour pic.twitter.com/sIUEUNne13 — RC Celta (@RCCelta) July 13, 2022

Nem mesmo as equipas de futebol escapam à recente problemática relacionada com as malas extraviadas. O Celta de Vigo, que ontem defrontou Pumas, no México, viu a sua bagagem com os equipamentos ficar perdida nos voos entre Espanha e a Cidade do México e foi forçado a encontrar uma solução de recurso para poder atuar diante da equipa que recentemente recebeu Eduardo Salvio.Em colaboração com a Adidas, a marca que patrocina a equipa, os responsáveis galegos deslocaram-se a uma loja da cadeia Innovasport, escolheram camisolas 'limpas' e trataram de estampar tudo o que era necessário: símbolo, patrocínios, números e nomes. O único problema foi mesmo a cor, já que não havia disponíveis modelos para receber tal tratamento com a cor celeste ou com o padrão especial do alternativo, negro e dourado. Por isso, para este jogo, o Celta atuou mesmo de preto com uns toques brancos. Uma camisola única.A situação provocou algumas dores de cabeça, mas no final os responsáveis do Celta de Vigo mostraram boa disposição nas redes sociais. "Quem é que nunca teve uma mala perdida num voo? Para grandes males, grandes remédios. Obrigado à @adidas_ES, pois vamos utilizar camisolas únicas e irrepetíveis, com o mais importante: o nosso escudo no peito", escreveu o clube no Twitter.No final, refira-se, o resultado foi um empate a um golo.