Celta de Vigo oficializa Eduardo Coudet como treinador

O Celta de Vigo anunciou esta quinta-feira a contratação do Treinador Eduardo Coudet. O argentino, de 46 anos, deixa o comando técnico do Internacional de Porto Alegre, líder do Brasileirão e qualificado para os oitavos de final da Taça dos Libertadores. Assinou contrato válido até junho de 2022, num regresso ao clube que já representou como jogador em 2002/2003.





"Coudet chegará a Vigo nos próximos dias, acompanhado de quatro adjuntos", indicou o Celta de Vigo no seu site oficial, já depois de, na segunda-feira, ter comunicado a saída de, devido aos maus resultados.A equipa galega não vence há sete jogos. Desde o início da Liga espanhola conseguiu apenas um triunfo, em casa frente ao Valencia. Acumula quatro derrotas, quatro empates e uma vitória.Após nove jornadas, a equipa é 17.º classificada na liga espanhola, com sete pontos, um ponto acima do trio em zona de despromoção, formado por Levante, Valladolid e Huesca.