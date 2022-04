Celta de Vigo vence em Bilbau e sobe ao 11.º lugar da Liga espanhola

Com golos de Iago Aspas (11 minutos) e Fran Beltran (37'), o Celta de Vigo foi a Bilbau bater o Athletic, por 2-0, um resultado que colocou os galegos no 11.º posto, com 39, enquanto os bascos são oitavos, com 45.

No primeiro jogo do dia, o Levante foi ao campo do Granada, que teve os lusos Luís Maximiano e Domingos Duarte de início, ganhar três pontos e um balão de oxigénio na luta pela permanência na La Liga, na qual é 19.º e penúltimo colocado, com 25 pontos, os mesmos do lanterna-vermelha Alavés.

Dani Gomez (17 minutos), Jose Luis Morales (56'), de penálti, já depois de German Sánchez receber ordem de expulsão nos locais, Mickael Malsa (77') e Roberto Soldado (90'+4) anotaram os golos do Levante, enquanto Alex Collado (90'+2) fez o tento de honra dos andaluzes, que seguem no 16.º posto, com 29, juntamente com o Maiorca, a primeira equipa acima da zona de despromoção.