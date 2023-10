Celta em fúria com golo anulado frente ao Girona: veja o lance da polémica

O Celta de Vigo foi esta sexta-feira derrotado (1-0) na visita ao reduto do Girona, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga espanhola, mas houve um lance em específico que acabou por marcar a partida. Tudo aconteceu ao minuto 83, altura em que o árbitro da partida, depois de ser chamado pelo VAR a analisar o lance, anulou o golo de Luca de la Torre por falta de Carlos Dotor sobre o guarda-redes do Girona.





CELTA VS @GironaFC

??Roja perdonada a Yan Couto tras entrada con los dos pies levantados a Bamba



???? Gol anulado a Luca de la Torre por "supuestamente" falta al portero. pic.twitter.com/c3rJjUGRAl — MARCORCCV ‍ (@marcorccv) October 27, 2023

Mais tarde, o clube recorreu às redes sociais para deixar uma curta mensagem sobre o sucedido. "Em noites como esta só podemos dizer uma coisa: esta competição merece muito mais. Não há nada que possa bater a união da nossa equipa", pode ler-se.Entretanto, no final da partida, o treinador do Celta Rafa Benítez assumiu não entender a razão que levou o VAR a chamar o árbitro para analisar a jogada, pedindo ainda "inspiração divina" para conseguir perceber o motivo que levou a equipa de arbitragem a anular o golo."Estamos a falar de um 0-1 que se torna depois num 1-0. Não vou dizer nada, mas não consigo entender. Alguém tem de dizê-lo. Não dá para explicar", atirou, já sobre o VAR acrescentou: "Entra, mas não sei porquê, não sei o que viram, ninguém entende. Tentaremos analisar as imagens para ver se, por inspiração divina, recebemos uma explicação. Já falamos com o CTA (Comité Técnico de Árbitros), com o VAR, para entender como funcionava mas acho que vamos ter de repetir porque não entendemos."