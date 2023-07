Cervi e o reencontro "especial" com o Benfica: «Uma alegria enorme voltar a ver estes adeptos»

Franco Cervi falou aos microfones da Sport TV no final do particular entre Benfica e Celta, encontro a contar para o Troféu do Algarve que terminou com um triunfo encarnado por 2-0. O argentino não escondeu o quão "especial" foi para si este reencontro com as águias, aproveitando para agradecer o "carinho" que tem recebido no Algarve.





"É muito especial. Foi uma alegria enorme voltar a ver estes adeptos. Vivi grandes momentos com eles. Foram muitos anos. Foi uma etapa muito boa, quero agradecer a todos pelo carinho que me deram", disse, antes de desejar "o melhor" para os encarnados na época que se avizinha: "No ano passado fizeram um grande trabalho, espero que continuem nessa linha. Desejo o melhor para toda a época."

Olhando para o Celta, o argentino assumiu que o clube tem "grandes expectativas" para 2023/24: "É um ano muito importante para nós. Temos grandes expectativas. Queremos fazer a melhor época para deixar o Celta onde merece", frisou.