Defesa central sueco muda-se para o Celta por amor a jogadora do Sporting

O defesa central sueco Carl Starfelt está a um passo de trocar o Celtic - e a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões - pelo menos glamouroso Celta de Vigo... e tudo por causa do amor. É que, segundo revelou o técnico Brendan Rodgers, Starfelt vai mudar-se para a Galiza essencialmente por uma questão sentimental, para estar mais próximo de Jacynta Galabadaarachchi, uma jogadora australiana que este ano o Sporting contratou ao Celtic.A relação entre ambos era fácil, porque partilhavam o mesmo clube e a mesma cidade, mas com a mudança da Escócia para Portugal a distância tornava tudo mais difícil. E foi aí que Starfelt teve a ideia de procurar um clube mais perto. Até surgir a opção Celta, um clube que estava no mercado precisamente em busca de um defesa central deste tipo. Não será propriamente para partilhar cidade, mas serão perto de 500 quilómetros de distância entre Vigo e Lisboa, bem diferentes dos quase 3.000 que existiam entre Glasgow e a capital portuguesa.No sábado, diante do Ross County, o defesa central ficou no banco do Celtic e foi lançado a 25 minutos do final, para uma despedida aos adeptos, que durante duas temporadas o tiveram como titular indiscutível e comandante do sector mais recuado. Brendan Rodgers assumiu o adeus e destacou o profissionalismo do defesa sueco de 28 anos."Quis colocá-lo em campo porque este deve ser o seu último jogo. Há interesse nele e ele quer aproveitar a possibilidade. Queremos resolver a questão rapidamente. Achei que era agradável ele poder ter um último jogo no Celtic Park. Os clubes estão em contacto e estou certo de que tudo ficará fechado no início da semana. O Carl sentiu que era hora de seguir em frente, foi muito respeituoso e adorou o seu tempo aqui. Há algumas condições que ele pensou, como poder ir para uma Liga de topo. Economicamente é difícil lutar contra isso e, claro, a sua namorada não está cá, por isso ele segue em frente", explicou Rodgers.