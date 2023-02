Diego Alves perto de reforçar o Celta de Vigo de Carlos Carvalhal, avançam brasileiros

Diego Alves, experiente guarda-redes brasileiro de 37 anos, está perto de reforçar o Celta de Vigo de Carlos Carvalhal, avança esta terça-feira a imprensa brasileira.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande o ex-guardião do Flamengo, clube com o qual terminou contrato no final do ano transato, prepara-se para regressar ao futebol europeu depois de seis anos ao serviço do Mengão.

Recorde-se que o plantel do Celta sofreu uma baixa inesperada no plantel, com a lesão de Marchesín. O guardião argentino, que já representou o FC Porto, sofreu uma rotura do tendão de Aquiles e ficará de fora o resto da temporada.