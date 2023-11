Espanhóis sugerem que Celta de Vigo passe a jogar... na Liga Betclic

O jornal galego 'Nós Diario' realizou, nos últimos dias, um inquérito onde questionou os adeptos do Celta de Vigo se estes gostariam de ver a equipa a atuar... no campeonato português. Segundo a mesma fonte, em causa estão as polémicas decisões que as equipas de arbitragem têm tomado contra o emblema."A polémica gerada em torno do questionável uso do VAR na partida entre o Celta de Vigo e o Sevilha deixou os adeptos furiosos. Já são muitos os pontos que a equipa tem perdido por causa dos árbitros esta temporada e, por isso, parte dos adeptos pede que o clube jogue na Liga portuguesa. Não é tão fácil como simplesmente pedir mas, se fosse possível, apoiarias o Celta de Vigo na Liga portuguesa?", questionou o jornal em questão.Ora, apesar de ser um cenário muito improvável, certo é que os adeptos da equipa espanhola se mostraram abertos a essa mudança. 91,48% dos leitores votaram positivamente, enquanto 6,65% votaram em contrário. 1,88% referiram "não ter uma opinião a respeito" do tema.