Ganhe uma camisola do Centenário do Celta autografada: veja aqui o regulamento

Documentos Leia aqui o regulamento

Em parceria com o RC Celta,vai oferecer na sua conta de Instagram uma camisola autografada do Celta de Vigo - na versão especial Centenário.O passatempo decorre na nossa conta da referida rede social, entre as 18:30h do dia 20 de julho de 2023 e as 18:30h (hora de Portugal continental) do dia 21 de julho de 2023, estando aberto a todos os residentes em Portugal Continental e Ilhas, maiores de 18 anos, que sejam seguidores das páginas oficiais no Instagram do https://www.instagram.com/record_portugal ) e do RC Celta ( https://www.instagram.com/rccelta ).Abaixo pode consultar o regulamento completo.