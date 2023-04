Gonçalo Paciência salvou Celta de Vigo da derrota e ofereceu camisola ao 'Dr. Milagres' Paulo Araújo

Gonçalo Paciência garantiu, de Carlos Carvalhal, na visita ao Sevilha, com um golo aos 90'+3, em jogo de La Liga disputado na passada sexta-feira. Esta terça-feira, o avançado português, de 28 anos, deslocou-se até ao Porto e aproveitar para cumprir uma promessa.Com a devida dedicatória, o internacional luso ofereceu a sua camisola ao mestre em medicina tradicional chinesa, Paulo Araújo, que também é conhecido por 'Dr. Milagres' e que na época passada integrou o departamento de saúde do FC Porto.O avançado há muito que recorre aos serviços de Paulo Araújo e, com ele, fez treino de performance nos tempos mais recentes. Foi aí que lhe prometeu a camisola do jogo em que voltasse aos golos. Aconteceu na passada sexta-feira e a promessa ficou hoje cumprida."Para o meu Mestre pela Paciência comigo. Com um abraço", escreveu Gonçalo Paciência na tal camisola com que marcou o terceiro golo na presente época, numa altura em que soma, pelo Celta de Vigo, 623 minutos em campo divididos por 20 jogos.Este remate certeiro de Gonçalo Paciência permitiu ao Celta de Vigo manter-se mais firme na corrida por um lugar de acesso à próxima edição das competições europeias.