Gonçalo Paciência vai ser operado à mão após dar soco numa parede

Gonçalo Paciência foi operado a uma fratura numa mão, provocada após o avançado do Celta de Vigo ter dado um soco numa parede do Estádio dos Balaídos, revelou a 'Cadena SER'. Tratou-se de um momento de frustração do atacante português, atormentado por lesões nos últimos tempos. Em causa estavam problemas musculares, que iriam deixar o jogador de fora da partida com o Cádiz. Como reação, descarrou a ira na parede, acabando por provocar outra lesão.Desconhece-se ainda o tempo de paragem, não só pela lesão na mão mas também pelas mazelas musculares. Gonçalo Paciência chegou ao Celta esta temporada, proveniente do Eintracht Frankfurt. Pelo clube galego, leva um golo em três partidas oficiais.