Iago Aspas falha jogo com Ath. Bilbao devido a lesão

Iago Aspas falha jogo de sábado com o Ath. Bilbao devido a lesão. O avançado do Celta de Vigo não irá viajar com a equipa para San Mamés e é uma das baixas na equipa de Carlos Carvalhal, juntando-se assim ao castigado Renato Tapia.O problema de Aspas é na região lombar e é de natureza crónica, sendo que nos últimos dias intensificou-se, impedindo-o de treinar com a equipa.O jogador, de 35 anos, está no clube desde 2015 e tem sido uma das principais figuras do elenco. Apesar da sua capacidade goleadora ser vital para a equipa do português, o treinador acredita que existem outras soluções."No último jogo, ele não pôde contribuir desde o primeiro minuto com o seu melhor nível por causa das dores nas costas. O Iago é um jogador que faz a diferença, o melhor que já treinei na minha carreira, mas em San Mamés haverá outros para ajudar a equipa", disse o técnico.Ainda que não conte com Iago Aspas e Renato Tapia, vão regressar os castigados, Joseph Aidoo e Javi Galán.