Iago Aspas renova com o Celta de Vigo até 2025

O futebolista internacional espanhol Iago Aspas e o Celta de Vigo prolongaram esta segunda-feira o vínculo contratual que os ligava por mais dois anos, até 2025, anunciou o clube galego em comunicado.

Aspas, de 34 anos, é o jogador com mais golos marcados de sempre pela equipa celeste (184, em 418 jogos), tendo sido máximo goleador espanhol de LaLiga em três ocasiões e também por uma vez no segundo escalão do futebol de Espanha.

O avançado chegou ao 11.º classificado na última edição do principal campeonato espanhol em 2008, mas foi transferido em 2013 para os ingleses do Liverpool.

Após uma época em Anfield, e outra ao serviço do Sevilha, Aspas voltou a Vigo em 2015.