Nolito e a afirmação que lhe pode dar problemas: «Não percebe nada de futebol»

Depois de recuperar de uma lesão muscular, Nolito deverá regressar esta quarta-feira aos relvados para o jogo do Celta com o Betis, de William Carvalho. Uma partida que o antigo jogador do Benfica - passou pelo clube da Luz em 2011/2012 - sabe que tem de gerir com 'pinças' em casa, já que a mulher é uma fervorosa adepta do Betis.





"Não percebe nada de futebol", afirma na brincadeira Nolito. "É uma piada, até porque ela quer sempre que eu ganhe e que marque golos", assume o futebolista de 34 anos, que esta época soma 18 jogos e 6 golos apontados.O jogo da liga espanhola Betis-Celta está agendado para esta quarta-feira, às 20 horas.