Oficial: Luís Campos deixa cargo de consultor desportivo do Celta Vigo

O Celta Vigo anunciou este sábado que Luís Campos deixou o cargo de consultor desportivo externo do clube, posição que ocupava desde março de 2022. "RC Celta e Luís Campos separam os seus caminhos. O clube e o consultor desportivo externo chegaram a um acordo para a saída do português, que iniciou a sua etapa em março de 2022. O RC Celta gostaria de expressar a sua gratidão a Luís Campos pelo seu trabalho durante o último ano e meio e deseja-lhe muito sucesso no futuro", pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema espanhol nas redes sociais.

O clube espanhol acrescenta ainda que a saída do dirigente português "não irá afetar" o planeamento desportivo da equipa, que irá procurar um novo diretor para o futebol que esteja "permanentemente presente no dia a dia" do clube. "A saída do português não irá afetar o planeamento desportivo iminente com uma estrutura que será liderada com a incorporação de um novo diretor de futebol, com um papel e modelo diferente do de Campos, uma vez que estará permanentemente presente no dia a dia", terminam.