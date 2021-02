Presidente do Celta: «Cervi era um jogador que não contava para o Benfica e que agora conta»

Felipe Miñambres fez esta quarta-feira uma retrospetiva às chegadas e saídas da equipa do Celta de Vigo neste mercado de transferências, afirmando que não se tratou de uma janela perfeita devido à impossibilidade de contratar Franco Cervi ao Benfica.





"Reforçamos as posição que pretendíamos, faltou-nos a vinda de Cervi. Estamos melhor, mais equilibrados. Trouxemos bons jogadores e saíram dois. Não posso dizer que o mercado [de transferências] tenha sido perfeito, mas foi bom no aspeto desportivo e muito bom no económico", começou por dizer o presidente do clube espanhol.

"Cervi era um jogador que não contava para o Benfica e a situação foi mudando devido aos vários casos positivos [à Covid-19] na equipa. Teve de jogar a lateral, marcou um golo e esteve bem. Tudo isso complicou porque passou de ser um jogador com quem não contavam para um jogador com quem agora contam. Tínhamos a certeza que o jogador [ideal] era Cervi. Não é fácil replicar Cervi pelas suas características e pelo uso que o seu treinador pretendia fazer com ele. Era o Cervi ou o Cervi", terminou.