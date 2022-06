PSG não queria 'partilhar' Luís Campos com o Celta de Vigo

Depois de ter sido anunciado conselheiro desportivo do PSG, ontem Luís Campos foi nomeado conselheiro de futebol do Celta de Vigo, uma notícia que, segundo o jornal 'L'Équipe', não agradou aos responsáveis do clube francês.O PSG não queria que Luís Campos trabalhasse com o clube da LaLiga e as partes discutiram durante várias semanas a possibilidade de o português trabalhar em exclusivo com a formação parisiense.Mas Luís Campos conseguiu convencer Al-Khelaïfi, o presidente do PSG, bem como a direção, de que trabalhar nos dois clubes não traria um conflito de interesses, uma vez que os objetivos do Celta em Espanha são muito diferentes dos do PSG em França.