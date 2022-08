Roma empresta Carles Pérez ao Celta de Vigo

O futebolista espanhol Carles Pérez vai ser jogador do Celta de Vigo, emprestado pela Roma, de José Mourinho, com o clube galego a ficar com uma cláusula de opção de compra no final da época 2022/23.

"Com a defesa e a baliza muito bem servidas, o Celta voltou-se para o ataque, setor que reforçou com o internacional português Gonçalo Paciência e agora a vinda de outro jogador versátil, rápido e com chegada à área adversário", destacou o clube galego no seu comunicado de imprensa.

Formado nas categorias inferiores do Barcelona, pelo qual disputou 13 jogos e marcou dois golos na Liga, Carles Pérez juntar-se-á aos treinos de imediato e estará à disposição do treinador Eduardo Coudet para o primeiro jogo do campeonato frente ao Espanyol, no sábado.

Carles Pérez é a oitava aquisição do Celta depois de Williot Swedberg, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Unai Núñez, Óscar Mingueza, Agustín Marchesín, proveniente do FC Porto, e do português Gonçalo Paciencia, contratado ao Eintracht Frankfurt.