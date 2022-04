José Luis Mendilibar deixa comando técnico do Alavés devido aos maus resultados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador José Luis Mendilibar deixou o comando técnico do Alavés, face aos maus resultados desde que pegou no conjunto espanhol, anunciou esta segunda-feira o atual último classificado da Liga espanhola de futebol.

"O Deportivo Alavés e Jose Luis Mendilibar chegaram a um acordo para rescindir o contrato como técnico da equipa. Apesar dos esforços do treinador e do plantel, os resultados não têm sido os esperados e, nos doze jogos que o treinador liderou o Deportivo Alavés, apenas uma vitória foi alcançada e a equipa está agora a seis pontos da salvação", pode ler-se na nota publicada pelo emblema de Vitoria no sítio oficial na Internet.

Ao fim de 30 jornadas, o Alavés contabiliza 22 pontos no 20.º e último lugar da 'La Liga', os mesmos do Levante, 19.º, estando ambos a seis da primeira equipa acima da zona de despromoção, o Cádiz.

O Alavés não vence há sete jogos seguidos na prova, sendo que, nos últimos quatro, sofreu outras tantas derrotas. Na última jornada, acabou por ser goleado pelo Atlético de Madrid (4-1), num encontro em que o português João Félix foi autor de um 'bis'.