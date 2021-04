Abelardo Fernández deixa comando técnico do 'aflito' Alavés

Abelardo Fernández deixou o cargo de treinador do Alavés, quase três meses depois de assumir o comando da equipa principal, anunciou esta segunda-feira o penúltimo classificado da Liga espanhola.

Na segunda passagem pelo emblema de Vitoria, depois da primeira entre 2017 e 2019, Abelardo Fernández, de 50 anos, não resistiu aos maus resultados, tendo conseguido apenas cinco pontos em 11 encontros para a La Liga, desde que assumiu o leme em 12 de janeiro, altura em que entrou para o lugar de Pablo Machín.

Concluídas 29 jornadas do campeonato, o Alavés ocupa o penúltimo lugar da tabela, com 23 pontos, os mesmos do 20.º colocado Eibar, ambos a três do Elche, a primeira equipa acima da zona de despromoção.