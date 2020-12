Battaglia: «Feliz por ter vindo para a liga espanhola, que tem equipas mais competitivas»

Rodrigo Battaglia tem sido um dos jogadores em destaque esta temporada no Alavés, tendo alinhado em todos os jogos da liga espanhola. O médio argentino, cedido pelo Sporting até final da temporada, com cláusula de compra de 5 milhões de euros, elogiou o campeonato espanhol, que considera mais competitivo que o português, e mostrou-se bastante satisfeito com o trabalho desenvolvido às ordens de Pablo Machín.





"Estou muito feliz por ter vindo para o Alavés e para a liga espanhola, que é mais competitiva do que a portuguesa. Estou a jogar mais e esse era um dos meus objetivos. Estou contente com o grupo de trabalho e com a forma como temos vindo a fazer as coisas, a trabalhar para melhorar, somar pontos e colocar o clube na melhor posição possível", afirmou o argentino de 29 anos."Estive 7 anos em Portugal e penso que aqui, na liga espanhola, há melhores jogadores, melhores orçamentos e clubes com equipas mais competitivas como fica demonstrado a cada jornada, com todos a lutar pela vitória. E isso é bom porque sabes sempre que podes conseguir um bom resultado", disse ainda Battaglia na comparação dos dois campeonatos, espanhol e português.