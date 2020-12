Battaglia foi expulso depois de dizer que o árbitro "é um cego"

Rodrigo Battaglia foi expulso no jogo de ontem do Alavés com a Real Sociedad (0-0) por palavras proferidas sobre o árbitro.





Segundo revela esta segunda-feira o jornal 'Marca', o jogador argentino que se encontra emprestado pelo Sporting ao Alavés, disse a Roberto López, seu companheiro de equipa, "não vai apitar nenhuma falta, é um cego".Munuera Montero ouviu, não gostou e puxou do vermelho, expulsando o médio aos 61 minutos.O Alavés ficou a jogar com 10 durante meia hora, mas acabou por conseguir somar um ponto.