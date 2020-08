O espanhol Pablo Machín é o novo treinador do Alavés, substituindo no cargo o compatriota Juan Muñiz, anunciou esta quarta-feira o clube basco da cidade de Vitória, que terminou em 16.º a Liga espanhola.

Pablo Machín, de 45 anos, é a aposta do Alavés para a época de 2020/21, em que o clube basco celebra o centenário, depois de na presente temporada ter assegurado a permanência, apenas com três pontos de vantagem sobre a linha de despromoção.

O novo treinador do emblema basco iniciou a carreira nas categorias inferiores do Numancia, tendo atingido o comando da equipa principal em 2011/12. Em 2014, assinou pelo Girona, clube que levou ao escalão principal e manteve na época seguinte.

O sucesso à frente da equipa catalã levou-o, em 2018/19, ao Sevilha, clube com o qual disputou La Liga e a Liga Europa, mas a ausência de resultados abriu a porta de saída do clube andaluz e a de entrada no Espanyol.

Pablo Machín, que enquanto jogador terminou a sua carreira aos 23 anos devido a lesão, esteve poucos dias no comando técnico do Espanyol, que viria a terminar a época de 2019/20 na última posição do campeonato espanhol e a ser despromovido, tal como Leganés (18.º) e Maiorca (19.º).

A 22 de julho, o treinador espanhol foi anunciado como o novo treinador dos chineses do Qingdao Huanghai, mas o vínculo durou apenas uma semana, com Pablo Machín a alegar razões pessoais - um familiar infetado com covid-19 - para não assumir o compromisso.