Alavés devolve Tomás Tavares

O Alavés anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo com Tomás Tavares para a rescisão do empréstimo. O jogador, cedido pelo Benfica, deixa assim o clube espanhol, tendo alinhado em apenas cinco jogos.





O jovem lateral-direito chegou ao Alavés em outubro passado, tendo alinhado em três jogos da liga espanhola e dois da Taça do Rei, sem nunca ter conseguido impor-se na equipa.Nos últimos dias, notícias davam conta do interesse do Farense em Tomás Tavares , que agora cessa o seu contrato com o Alavés.