Velázquez vai treinar Alavés

Depois de ter perdido por 4-1 com o Atlético Madrid no sábado, o Alavés anunciou ontem a demissão do técnico José Luis Mendilibar, que estava no cargo desde dezembro. Segundo a imprensa espanhola, o novo treinador do clube basco será Julio Velázquez, que orientou o Marítimo até novembro passado e deverá assinar até junho pelo último classificado da Liga espanhola.