Barcelona e Real Madrid encontram-se nas meias-finais da Taça do Rei

O Barcelona, detentor do troféu, defronta o rival Real Madrid nas meias-finais da Taça do Rei, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Sevilha, que proporcionou também um confronto entre Betis e Valencia.A equipa catalã, recordista de títulos, com 30 troféus conquistados, e vencedora das últimas quatro edições da prova, recebe o Real Madrid na quarta-feira, em Camp Nou, deslocando-se a Madrid em 27 de fevereiro para defrontar os merengues no estádio Santiago Bernabéu, imediatamente antes de um novo confronto entre ambos, para a Liga espanhola.O Barcelona, campeão espanhol, no qual alinha o defesa internacional português Nelson Semedo, qualificou-se para as meias-finais ao golear por 6-1 na receção ao Sevilha, depois de ter perdido na primeira mão por 2-0, enquanto o Real Madrid, campeão europeu e mundial, impôs-se nos dois encontros com o Girona, por 4-2 e 3-1.Na outra meia-final vão defrontar-se, nas mesmas datas, o Betis e o Valencia, com a equipa de Sevilha a poder beneficiar da vantagem de discutir o título em casa, case se qualifique, uma vez que a final da competição está marcada para o estádio Benito Villamarín, em 25 de maio.