Benzema na mira do Chelsea para substituir Morata

Álvaro Morata não tem tido vida fácil em Stamford Bridge e, ao que tudo indica, irá abandonar o clube inglês neste mercado de inverno. O avançado poderá mesmo regressar a Espanha, sendo que, o Sevilha está muito bem colocado para adquirir o jogador. Segundo o jornal inglês Daily Mirror, Karim Benzema, avançado do Real Madrid, é o substituto escolhido. O interesse do clube inglês na aquisição do francês não é recente e, inclusivamente, a casa de apostas Ladbrokes, já retirou a quota do seu sistema, acreditando que a contratação está realmente muito perto de se concretizar.Apesar do forte interesse do Chelsea, Benzema também já foi sondado por outros clubes. O PSG está atento ao jogador no caso de perder Neymar ou Mbappé. Ainda assim, a Premier League e o Chelsea são as opções que mais agradam ao avançado francês.