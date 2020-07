Rodrigo sofreu rotura parcial do ligamento do joelho

O internacional espanhol Rodrigo, ex-Benfica, sofreu uma "rotura parcial do ligamento colateral externo do joelho direito", anunciou o Valencia, esta quinta-feira, no site oficial do clube.

"Está dependente de avaliação nas próximas semanas", diz ainda o emblema 'che' numa nota publicada no mesmo, sem avançar com o tempo de paragem. No entanto é provável que a época esteja terminada para o jogador espanhol, de origem brasileira.

No curto comunicado, o Valencia refere também que a lesão aconteceu no jogo de quarta-feira em que a equipa perdeu em casa com o Athletic Bilbao (2-0), num jogo em que Rodrigo realizou os 90 minutos.



Rodrigo desfalca, assim, a equipa para os próximos compromissos da Liga Espanhola.

O Valencia, clube onde jogam os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia, apenas venceu um dos últimos seis jogos disputados (uma vitória, quatro derrotas e um empate) desde que a competição foi retomada, após a suspensão em março devido à covid-19.

Um cenário que levou já ao despedimento do treinador Albert Celades, ainda na segunda-feira, antes da derrota com o Athletic, e a entrada de Voro González até final da época, na qual está em nono lugar na Liga.