Taça do Rei: Atlético Madrid empata em casa do Girona

O Atlético de Madrid não foi além de um empate a uma bola frente ao Girona, a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Taça do Rei. Apesar do empate, os colchoneros partem para a 2.ª mão em teórica vantagem graças a um golo de Antoine Griezmann.O avançado francês abriu o marcador aos 10 minutos de jogo, com um potente remate de primeira, após assistência de Kalinic. O Girona chegou à igualdade, ainda antes do intervalo, por intermédio de Lozano, com um tiro certeiro à passagem do minuto 34.De referir ainda que Gelson Martins foi convocado, mas não saiu do banco de suplentes dos madrilenos.Consulte o direto do jogo