Taça do Rei: Real Madrid supera Leganés no Bernabéu

O Real Madrid garantiu esta quarta-feira uma importante e moralizadora vitória na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei, ao levar de vencido o Leganés, no Santiago Bernabéu, por 3-0. Um triunfo que provavelmente surge na hora certa para os merengues, que este ano ainda não tinham vencido qualquer partida (empataram com o Villarreal e perderam com a Real Sociedad).Num jogo marcado por protestos de adeptos tendo Florentino Pérez como alvo, Sergio Ramos conseguiu desatar o nó ainda na primeira metade, ao marcar o primeiro da partida aos 44', de penálti. Depois, já na segunda metade, Lucas Vázquez ampliou a contagem aos 68', tendo Vinícius Júnior fixado o resultado final em 3-0 aos 77'.Dentro de uma semana, agora no Estádio Municipal de Butarque, as duas equipas voltam a encontrar-se, tendo o Leganés a complicada missão de reverter este amplo resultado.Consulte o direto do jogo