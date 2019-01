Sevilha triunfa em San Mamés com golo de André Silva

O Sevilha garantiu esta quinta-feira uma importante vitória em casa do Athletic Bilbao, por 3-1, deixando bem encaminhado o apuramento para os quartos-de-final da Taça do Rei.A jogar num palaco habitualmente complicado, os andaluzes entraram praticamente a vencer, com um golo de Nolito logo aos 6'. Os ainda bascos ainda reagiram, empatando aos 49' por San José, mas pouco depois surgiu o golo de André Silva, aos 53', que abriu caminho à confirmação do triunfo, ditado por Ben Yedder, aos 77'.Dentro de uma semana joga-se a segunda mão, desta feita na Andaluzia, num encontro no qual o Sevilha pode gerir a vantagem de dois golos que leva do País Basco.Consulte o direto do jogo