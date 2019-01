Barcelona vence Levante e segue em frente na Taça do Rei

O Barcelona qualificou-se esta quinta-feira para os quartos-de-final da Taça do Rei, ao derrotar o Levante na segunda mão dos 'oitavos' por 3-0.Consulte o direto do encontro A equipa de Ernesto Valverde estava obrigada a ganhar, dada a derrota por 2-1 averbada no primeiro jogo, e ganhou vantagem aos 30 minutos por Dembélé. O mesmo jogador bisou na partida apenas um minuto depois, ampliando a vantagem culé. No segundo tempo, o português Nélson Semedo, que foi titular, assistiu Messi para o 3-0, aos 54 minutos.Recorde-se que o jogo da primeira mão está envolto em polémica, com o Levante a protestar uma alegada utilização irregular de um jogador por parte do adversário.