Real Madrid mais perto das 'meias' da Taça do Rei após festival de golos

O Real Madrid está mais perto das meias-finais da Taça do Rei após ter derrotado o Girona (4-2) , na 1º mão dos 'quartos', esta quinta-feira, no Santiago Bernabéu.Ainda assim, os merengues não se livraram de um susto, já que foram os visitantes os primeiros a marcar, por Anthony Lozano (7'). No entanto, Lucas (18') e Sergio Ramos (42'), este de penálti, consumaram a reviravolta.O central viria mesmo a ser o herói da partida. Já depois de Granell, também de penálti (66') restabelecer a igualdade, o capitão dos madridistas voltou a faturar (77'). Marcelo, que voltou à titularidade depois de ter ficado no banco frente ao Sevilha, fechou as contas (88').A 2ª mão, em Girona, está marcada para a próxima quinta-feira, dia 31.Consulte o direto do encontro