Barcelona goleia Sevilha e avança na Taça do Rei

O resultado da primeira mão fez soar o alarme - derrota por 2-0 -, mas o Barcelona voltou a mostrar que não há impossíveis no futebol e, com um triunfo por 6-1 sobre o Sevilha, garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça do Rei.Num jogo no qual Daniel Carriço foi titular, o Barcelona começou muito bem e ao intervalo já tinha empatado a eliminatória, graças aos golos de Philippe Coutinho (13' pen.) e Ivan Rakitic (31'), isto numa primeira metade na qual Éver Banega desperdiçou um penálti.Cumprido o mais difícil, o Barça confirmou a reviravolta também na eliminatória na segunda metade, com dois golos no espaço de poucos segundos: primeiro por Philippe Coutinho (53') e depois por Sergi Roberto (54').O Sevilha ainda reduziu, por Guilherme Arana, aos 67', e relançou a discussão, mas os catalães fecharam a questão em contra-ataque já nos instantes finais, com golos de Luis Suárez (89') e Leo Messi (90'+2).O Barcelona junta-se assim a Valencia e Betis, esperando pelo derradeiro possível adversário, que sairá da eliminatória entre Girona e Real Madrid, na qual os merengues têm vantagem de 4-2.Consulte o direto do jogo