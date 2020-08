Elche contrata treinador argentino Jorge Almiron por uma época

O Elche anunciou esta quarta-feira o argentino Jorge Almiron como novo treinador da equipa que na próxima época volta a jogar na principal liga de futebol espanhola.

Esta vai ser a primeira experiência na Europa do técnico de 49 anos, depois de ter trabalhado na Argentina, México, Colômbia e Arábia Saudita, no Al-Shabab, o seu último clube, em 2019.

O clube de Alicante garantiu a subida no 'play-off' da segunda divisão, impondo-se no jogo decisivo ao Girona com um golo aos 90+6 minutos.

O argentino sucede ao espanhol Juan Martin, de 52 anos, que chegou ao clube em 2018, quando o Elche estava na terceira divisão, garantindo a subida em duas épocas consecutivas. O contrato do técnico terminou e não foi renovado.

Jorge Almiron, que vai assinar por somente uma época, foi campeão argentino em 2016 e finalista da Taça dos Libertadores em 2017, pelo Lanus.