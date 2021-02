Real Sociedad goleia e prossegue em zona europeia, Villarreal empata

A Real Sociedad deu hoje sequência ao bom momento vivido na Liga espanhola de futebol, com uma goleada na receção ao Alavés (4-0), ao contrário do Villarreal, que empatou a um golo na deslocação a Bilbau.

Em San Sebastián, um 'hat-trick' do avançado sueco Alexander Isak (41, 49 e 62 minutos) e um golo de médio Portu (73) deram a terceira vitória consecutiva aos bascos, no desafio da 24.ª jornada.

A Real Sociedad prossegue sozinha no quinto lugar, que dá acesso às competições europeias, com 41 pontos, a quatro do Sevilha, que tem menos dois jogos, enquanto o emblema de Vitoria é 16.º, com 22.

Apesar de ocupar a sexta posição (37 pontos), o Villarreal somou hoje o sexto jogo sem vencer na La Liga, após empatar no Estádio San Mamés, onde se colocou na frente, aos 16 minutos, graças a um golo de Gerard Moreno, uma vantagem anulada por Alejandro Berenguer, aos 44.

Com um jogo ainda por realizar, o Athletic está meio da tabela, no 10.º posto, com 29 pontos, os mesmos do Celta de Vigo.

Na visita do Granada ao campo do Huesca, o tento inaugural foi apontado pelo português Domingos Quina, aos oito minutos, ainda assim, insuficiente para os andaluzes superarem o lanterna-vermelha, já que a resposta, rumo à vitória (3-2), foi tremendamente eficaz, num espaço de 13 minutos.

Depois de Rafael Mir desperdiçar um penálti (16 minutos), o Huesca deu a volta ao marcador, com golos de Daniel Escriche (31), Jorge Pulido (39) e um tento na própria baliza de Dimitri Fouquier, que viu, já na segunda parte, os colegas Alberto Soro (59) encurtar distâncias e German Sanchez receber ordem de expulsão (90+1).

O Granada, que contou ainda com o guarda-redes Rui Silva, de início, e Domingos Duarte, na reta final, segue num confortável nono posto, com 30 pontos. Já o Huesca, ganhou uma 'nova vida' na fuga à despromoção, mantendo-se na 'cauda' da tabela, mas com 19, menos dois do que os outros aflitos Valladolid, Elche e Eibar.