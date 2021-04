Gonçalo Guedes marca no empate do Valencia na visita ao Bétis

O avançado português Gonçalo Guedes marcou este domingo o primeiro golo do Valência no empate 2-2 alcançado pela equipa 'che' no terreno do Bétis, em partida da 33.ª jornada da Liga espanhola.

O avançado formado no Benfica restabeleceu a igualdade aos 22 minutos, após Nabil Fékir (12') adiantar a equipa de Sevilha, que chegaria ao intervalo em vantagem graças a um golo de Sergio Canales (42').

Na segunda parte, Carlos Soler (61') restabeleceu, de grande penalidade, a igualdade que persistiu até ao final do encontro, ainda antes de o português William Carvalho, do Bétis, ser chamado ao encontro, para render Fékir, aos 71 minutos.

À mesma hora, o Cádiz empatou 0-0, em casa, com o Celta de Vigo, já depois de o Atlético de Madrid ter assegurado a continuidade na liderança da La Liga, com um triunfo por 5-0 sobre o Eibar, numa partida em que João Félix esteve ausente devido a uma lesão no tornozelo.

Antes, o Sevilha manteve-se na corrida do título, com um triunfo por 2-1 no terreno da Real Sociedad, que mantém os andaluzes a seis pontos dos colchoneros, atrás do Real Madrid e do Barcelona, que ainda não realizaram os seus encontros.

Nos outros encontros da 33.ª jornada disputados hoje, o Osasuna recebeu e venceu o Elche por 2-0, enquanto o Alavés derrotou, em casa, o Huesca, por 1-0.