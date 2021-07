Bebé renova com o Rayo Vallecano por mais uma temporada

O extremo português Bebé, que cumpre esta segunda-feira 31 anos, vai permanecer no Rayo Vallecano por mais uma temporada, anunciou o clube que assegurou o regresso à Liga espanhola de futebol.

Bebé vestiu a camisola do emblema madrileno nas últimas cinco temporadas, desde 2017/18, quando chegou ao clube por empréstimo do Eibar, depois de já ter alinhado no clube em 2015/16, então por cedência do Benfica.

O avançado, cujo contrato com o Rayo terminou em 30 de junho último, conta ainda passagens por clubes como Manchester United, Besiktas, Rio Ave, Paços de Ferreira e Córdoba.

Rayo Vallecano vai voltar a disputar La Liga, depois de duas temporadas no segundo escalão.