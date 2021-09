Athletic Bilbau vence Maiorca e sobe provisoriamente à liderança em Espanha

O Athletic Bilbau venceu este sábado na receção ao Maiorca por 2-0, na quarta jornada da Liga espanhola de futebol, e subiu provisoriamente à liderança do campeonato.

Os dois golos da formação basca foram marcados na segunda parte, pelo central Dani Vivian e pelo avançado Iñaki Williams, aos 68 e 74 minutos, respetivamente, ambos na sequência de assistências de Iker Muniain.

Com este triunfo, o Athletic subiu provisoriamente à liderança da Liga espanhola, com oito pontos, seguido de um sexteto constituído por Real Madrid, Sevilha, Valência, Barcelona, Atlético de Madrid e Maiorca, todos com sete pontos e menos um jogo do que a equipa basca.

No outro jogo de hoje da quarta jornada, o Levante, com Rúben Vezo a tempo inteiro, empatou 1-1 na receção ao Rayo Vallecano, que contou com Bebé a partir dos 73 minutos.

O Rayo Vallecano segue no 10.º lugar, com quatro pontos, mais um do que o Levante.