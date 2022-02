Gonzalo Plata testa positivo à Covid-19

O Valladolid anunciou, esta sexta-feira, que Gonzalo Plata, extremo emprestado pelo Sporting, testou positivo à Covid-19 e está em isolamento."O clube está em contacto permanente e em coordenação com as autoridades sanitárias e colabora estritamente com as entidades em questão para preservar a saúde do futebolista e de todos os seus contactos mais próximos", escreveu a formação espanhola em comunicado.Plata, recorde-se, foi cedido pelos leões ao Valladolid em agosto de 2021 e regressará a Alvalade em junho de 2022.