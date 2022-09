Espanyol quer indeminzação por danos no seu estádio no Marrocos-Chile

O Espanyol lamenta este sábado em comunicado os incidentes ocorridos no jogo particular entre Marrocos e Chile, na sexta-feira, com vários adeptos a provocarem distúrbios e danos no seu estádio, e disse que vai exigir reparação.

Após o apito para o final do jogo, dezenas de adeptos invadiram o relvado, subiram às balizas e arrancaram cadeiras de plástico, já depois de outros, sem bilhete, terem forçado a entrada no Estádio Estádio Cornellà-El Prat.

O início do jogo ficou também marcado por pequenos incidentes, com rebentamento de potes de fumo. "O clube exigirá a compensação por parte da organização do jogo, em relação a qualquer parte do estádio que tenha sido danificada", refere o Espanyol.

No jogo, Marrocos, que estará no Mundial2022 de futebol, venceu o Chile por 2-0, com golos de Sofiane Boufal (66 minutos), de grande penalidade, e de Abdelhamid Sabiri (78).