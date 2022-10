Xavi faz amanhã o jogo 50

O duelo de hoje no San Mamés, entre Athletic e Atlético, servirá de aperitivo para o clássico de amanhã entre Real e Barça. Com os dois rivais a registarem os mesmos pontos na Liga, tantos os blaugranas como os merengues chegam ao duelo no Bernabéu depois de empates na Champions – um resultado bem mais penalizador para os catalães, que estão em risco de falhar os ‘oitavos’. Para Xavi será o jogo 50 como técnico do Barcelona e a verdade é que tem mais derrotas em casa (5) do que fora (4).Aliás, para a Liga nunca perdeu como visitado e, na época passada, até goleou por 4-0 na deslocação ao reduto do atual campeão.A jornada 9 arrancou ontem com um nulo entre Rayo e Getafe, que contou com o português Domingos Duarte a titular.