Carlos Carvalhal pede respeito

À terceira é de vez? Depois de uma derrota e um empate nos dois primeiros jogos, Carlos Carvalhal espera conseguir festejar hoje a primeira vitória no comando técnico do Celta de Vigo. A equipa do português desloca-se a casa do modesto Algar Surmenor (5ª divisão) para a primeira ronda da Taça do Rei. Em termos teóricos, este duelo não deverá exigir muito do Celta, mas isso por vezes também acarreta algum perigo."Estudamos sempre os adversários. O Algar é uma equipa organizada, que vai tentar dificultar-nos a vida. O máximo respeito que se pode mostrar por um adversário de nível inferior é darmos tudo. Aprendi isto em Inglaterra", afirmou Carlos Carvalhal, sublinhando que tem um gosto especial por disputar jogos das taças, dando o exemplo de algumas experiências em Portugal: "Tenho duas histórias muito bonitas neste tipo de competições, nomeadamente na Taça de Portugal. Uma foi com uma equipa da terceira divisão [em 2002 apurou o Leixões para a final] e a outra com o Sp. Braga, que ganhou a prova. Em ambos os casos encarámos sempre as coisas jogo a jogo. Temos que respeitar todos os adversários."