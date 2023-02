Liga espanhola com mais três queixas por racismo contra Vinicius Jr. e Chukwueze

A Liga espanhola de futebol apresentou três novas queixas por insultos racistas contra o internacional brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, e o internacional nigeriano Samu Chukwueze, do Villarreal.

Segundo o organismo, a polícia recolheu informação de um dos autores que insultou Samu Chukwueze no sábado, na visita do Villarreal a Maiorca, e que já o tinha feito a Vinícius Júnior na deslocação dos merengues ao reduto dos maiorquinos, sendo o mesmo identificado pelo diretor da segurança no Maiorca.

Estas duas denúncias foram apresentados ao juíz de instrução de Palma de Maiorca e à secretaria do desporto, que deverá propor à Comissão Estatal contra a Violência, Racismo e Xenofobia a sanção desportiva ao responsável do Maiorca.

A terceira queixa, apresentada no Julgado de Instrução de Pamplona, é dirigida a um adepto, presente nas bancadas do estádio, que insultou Vinícius Júnior no último sábado, na visita do Real Madrid ao Osasuna.

A La Liga assinalou que foram oito as queixas por insultos ou cânticos racistas dirigidos ao avançado brasileiro, embora três delas tenham sido arquivadas.