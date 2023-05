Árbitro agredido em jogo de sub-8

A falta de cultura desportiva e de respeito pelos outros chegou ao ponto de um árbitro de 17 anos ser agredido durante um jogo na categoria de sub-8. Aconteceu em Espanha, no Linense-Juventud de Palmones (0-3), encontro entre crianças de 5 aos 7 anos. No final, quando uns festejaram a vitória, o pai de um jogador da equipa da casa entrou no relvado e agrediu o árbitro. Durante a confusão ficou ainda ferida a mãe de um jogador. A direção do Linense emitiu um comunicado a condenar a ação do adepto do clube.