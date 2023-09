Montjuic recebe duelo português

Depois se terem estreado frente ao Osasuna saindo do banco, João Cancelo e João Félix poderão hoje entrar nas opções iniciais de Xavi. O Barcelona recebe o Betis num duelo de portugueses em Montjuic – do lado andaluz, Rui Silva deve manter a titularidade, enquanto o jovem Guilherme Fernandes ficará no banco e William Carvalho continua de fora por lesão. Ontem, Xavi confirmou que já acertou a renovação do contrato com os catalães – "Será anunciada dentro de alguns dias, sem dúvida", afirmou – e deixou uma ‘bicada’ aos críticos ao comentar a nomeação para o prémio The Best. "Rio-me disso. As ‘castanhadas’ que me deram, e estou no The Best. É tremendo, parece uma brincadeira", referiu.

A 5ª ronda da Liga arrancou ontem com o triunfo (2-0) do Rayo Vallecano sobre o Alavés. Com golos de Izi Palazón, de penálti, e Jorge de Frutos, os madrilenos subiram ao 4º posto.